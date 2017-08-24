savesnowleopard: Звезды Кыргызстана снялись в ролике в защиту снежного барса

Звезды Кыргызстана снялись в ролике в рамках кампании по защите снежных барсов #savesnowleopard. Участие приняли кавээнщик и шоумен Ростислав Ященко, певицы Айыма Айылчиева и Юлия Руцкая, блоггер Айжан Асемова и певец Мирбек Атабеков.

«Я принял участие в этом проекте, чтобы все задумались, насколько важно сохранить барса в нашей стране. Чтобы каждый задумался, что он может сделать, чтобы сохранить это уникальное животное», — отмечает Ростислав Ященко.

«Наше безразличие может привести к тому, что снежных барсов может просто не остаться. И что мы ответим своим детям, когда они спросят нас, почему их больше нет», — сказала Юлия Руцкая.