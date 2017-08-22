17:51
+27
USD 68.74
EUR 80.70
RUB 1.16
Общество

Юристы Омурбека Текебаева объяснили, почему он не открыл избирательный фонд

Юристы депутата парламента и лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева объяснили ИА «24.kg», почему он не смог открыть избирательный фонд. 

По словам юриста Таалайгуль Токтакуновой, они оспорили в суде постановление ЦИК о признании подписей в поддержку кандидата Текебаева недействительными. 

В штабе социалистов рассказали, что организация сбора подписей шла в соответствии с избирательным законодательством. Этому есть все подтверждающие документы, включая соглашение с экс-депутатом и членом партии Асией Сасыкбаевой, привлеченной для работы по изготовлению подписных листов в соответствии с требованиеми закона. Все эти бумаги  юристы просят суд приобщить к материалам дела и признать решение ЦИК незаконным, поскольку протоколы рабочей группы по проверке подписей при вынесении постановления членами избирательной комиссии не учтены. 

Таалайгуль Токтакунова добавила, что Омурбек Текебаев открыл, как полагается, специальный счет (избирательный фонд) в банке, но  совершать транзакции не мог, так как судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил ходатайство адвоката Каната Хасанова и Текебаеву не выдали ID-карт

В комиссии ИА «24.kg» рассказали, что члены ЦИК «признали недостоверными подписные листы в пользу Омурбека Текебаева в связи с тем, что им нарушен порядок финансирования».

Как пояснили в пресс-службе Центризбиркома,  для организации сбора подписей в поддержку кандидата в президенты необходимо выделять деньги из избирательного фонда кандидата, чего лидер партии «Ата Мекен» и его уполномоченные не сделали.  Всего представители Омурбека Текебаева сдали в ЦИК 38 тысяч 643 подписи избирателей.
Ссылка:
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Генпрокуратура требует закрыть телеканал «Сентябрь»
Генеральная прокуратура судится с телеканалом «Сентябрь»
Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь приостановлен
Адвокаты племянника мэра Бишкека не согласны с приговором городского суда
Суд по делу Аиды Саляновой перешел к исследованию материалов
Адвокат Аиды Саляновой заявляет, что свидетель обвинения лжет
Судья разрешил Аиде Саляновой пригласить общественных защитников
В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Аида Салянова намерена подать заявление против бывшего замминистра юстиции
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на&nbsp;кыргызском тое Чего испугалась немка Луис Бэхтольд на кыргызском тое
Бизнес
Как НБ КР прогресс тормозил Как НБ КР прогресс тормозил
«Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду «Кыргызтелеком» сдает свободные помещения в аренду
&laquo;Айколь Ала-Тоо&raquo; и&nbsp;&laquo;Апрель байрагы&raquo; расставили точки над&nbsp;i «Айколь Ала-Тоо» и «Апрель байрагы» расставили точки над i
Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов