Юристы Омурбека Текебаева объяснили, почему он не открыл избирательный фонд

Юристы депутата парламента и лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева объяснили ИА «24.kg», почему он не смог открыть избирательный фонд.

По словам юриста Таалайгуль Токтакуновой, они оспорили в суде постановление ЦИК о признании подписей в поддержку кандидата Текебаева недействительными.

В штабе социалистов рассказали, что организация сбора подписей шла в соответствии с избирательным законодательством. Этому есть все подтверждающие документы, включая соглашение с экс-депутатом и членом партии Асией Сасыкбаевой, привлеченной для работы по изготовлению подписных листов в соответствии с требованиеми закона. Все эти бумаги юристы просят суд приобщить к материалам дела и признать решение ЦИК незаконным, поскольку протоколы рабочей группы по проверке подписей при вынесении постановления членами избирательной комиссии не учтены.

Таалайгуль Токтакунова добавила, что Омурбек Текебаев открыл, как полагается, специальный счет (избирательный фонд) в банке, но совершать транзакции не мог, так как судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил ходатайство адвоката Каната Хасанова и Текебаеву не выдали ID-карт.

В комиссии ИА «24.kg» рассказали, что члены ЦИК «признали недостоверными подписные листы в пользу Омурбека Текебаева в связи с тем, что им нарушен порядок финансирования».

Как пояснили в пресс-службе Центризбиркома, для организации сбора подписей в поддержку кандидата в президенты необходимо выделять деньги из избирательного фонда кандидата, чего лидер партии «Ата Мекен» и его уполномоченные не сделали. Всего представители Омурбека Текебаева сдали в ЦИК 38 тысяч 643 подписи избирателей.