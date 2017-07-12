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Общество

Дело Текебаева. Кто это? Без ID суд не может идентифицировать… подсудимого

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты попросили председательствующего Айбека Эрнис уулу заменить ID-карту загранпаспортом, чтобы представители кандидата в президенты могли представить этот документ в ЦИК.

Напомним, ранее Омурбек Текебаев заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны путем самовыдвижения.

Судья отказал в замене документов, пояснив, что ID-карта нужна для установления личности подсудимого.

Омурбек Текебаев возмутился и потребовал отдать ему паспорт и не нарушать его права как кандидата на президентский пост и гражданина. Он заявил, что его личность была установлена при задержании, и документ может быть заменен.

А представители гособвинения потребовали изменить ход судопроизводства и перейти к допросу подсудимых, не дожидаясь показаний основных свидетелей.

Адвокаты выступили против, сказав, что их подзащитные будут допрошены в соответствии с установленным ранее порядком — после исследования материалов дела.

«Я поддерживаю своих юристов. Вы просто боитесь. Из всех свидетелей семеро дали в нашу пользу показания. Кроме Маевского, Модина, которые путались», — отметил Омурбек Текебаев.

Процесс возобновится в 14.00.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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