16:16
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Общество

Скульптура снежного барса появится в Бишкеке

Скульптуру снежного барса откроют сегодня, 21 августа, в Бишкеке на аллее Молодежи (в районе филармонии). Мероприятие проводится в рамках Международного форума, который пройдет в столице Кыргызстана 23-25 августа.

Как рассказали ИА «24.kg» в Секретариате по сохранению снежного барса и его экосистем, скульптуру из металлических гаек (в натуральный рост животного) выполнила одна из творческих групп. 

Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания краснокнижного зверя, а также другие заинтересованные страны — лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Международный форум нацелен на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению для барса 20 ландшафтов к 2020 году.
Ссылка:
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Граффити в Бишкеке. Если всего бояться, то и начинать не стоит
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Бишкекчане 5 лет просят мэрию установить столбы ЛЭП. Денег нет
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
20 тысяч сомов за прием в школу? Директор прокомментировал обвинения
После жалобы «агента 024» в Бишкеке демонтировали киоски на остановке
Бишкек. Как получить разрешение на строительство дома
Чиновники проверят законность строений по улице Жумабека в Бишкеке
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Почти легальный киднеппинг, и&nbsp;чем он&nbsp;грозит государству Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Более 11&nbsp;тысяч кыргызских учащихся не&nbsp;пустят в&nbsp;Турцию Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию
Бизнес
4G-модем в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; акция продолжается! 4G-модем в подарок от MegaCom — акция продолжается!
Жаркий август, череда жарких открытий. В&nbsp;Кок-Джаре открылся супермаркет Globus Жаркий август, череда жарких открытий. В Кок-Джаре открылся супермаркет Globus
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store