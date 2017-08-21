Скульптура снежного барса появится в Бишкеке

Скульптуру снежного барса откроют сегодня, 21 августа, в Бишкеке на аллее Молодежи (в районе филармонии). Мероприятие проводится в рамках Международного форума, который пройдет в столице Кыргызстана 23-25 августа.

Как рассказали ИА «24.kg» в Секретариате по сохранению снежного барса и его экосистем, скульптуру из металлических гаек (в натуральный рост животного) выполнила одна из творческих групп.

Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания краснокнижного зверя, а также другие заинтересованные страны — лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Международный форум нацелен на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению для барса 20 ландшафтов к 2020 году.