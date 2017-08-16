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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый признался, что они с президентом в конфронтации

В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон. С последним словом закончил свое выступление лидер партии «Ата Мекен».

Подсудимый признался, что после событий 2010 года с Алмазбеком Атамбаевым всегда находился в скрытой конфронтации. Но удавалось все это скрыть и находить компромисс, так как сам Текебаев считал, что партии СДПК и «Ата Мекен» — соратники.

«Все это раскрылось после инициативы конституционной реформы. Члены временного правительства осудили ее (инициативу). Мы внесение изменение в Конституцию назвали реваншизмом, откатом назад. После этого Атамбаев обиделся на нас. Сейчас он всего лишь пытается найти свое место в истории», — заявил Омурбек Текебаев. Он добавил, что судебная реформа и реформа правоохранительных органов, начатые после апрельских событий 2010 года, были остановлены.

Он отметил, что все члены временного правительства оказали ему поддержку. Кроме президента. Подсудимый заявил, что уверен — в скором времени приближенные Алмазбека Атамбаева тоже будут поддерживать его.

Омурбек Текебаев не просил судью Айбека Эрнис уулу оправдать его. Он лишь напомнил об обязанностях судьи вершить справедливость.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру чрезвычайных ситуаций — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.

Сегодня ожидается вынесение приговора.
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