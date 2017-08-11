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Общество

В Кыргызстане заблокировали доменное имя Zanoza.kg

В Кыргызстане заблокировали доменное имя Zanoza.kg.

Как прокомментировала ИА «24.kg»  экс главный редактор интернет-издания «Заноза», а ныне учредитель Kaktus.media Дина Маслова, 9 августа и. о. старшего судоисполнителя Первомайского района Талант Курманбек уулу направил письмо в ОсОО «Азия-инфо», регистрирующее доменные имена зоны kg. В нем он потребовал срочно заблокировать домен zanoza.kg во исполнение определения суда.

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Несмотря на то, что определение суда Первомайского района об обеспечении иска не содержит запрета на использование домена, судебные исполнители самостоятельно истолковали его решение.

По ее словам, юристы ОФ «ПроМедиа» еще 26 июля подали заявление о приостановлении исполнительного производства.

«Кроме того, Бишкекский городской суд принял нашу частную жалобу на определение суда и уже назначил судебное заседание. А это является основанием для приостановления работы судебного исполнителя по делу», — сообщила Дина Маслова.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека запретил фонду «ПроМедиа» (единственный учредитель сайта Zanoza.kg) каким бы то ни было способом использовать товарный знак Zanoza.

Тогда  Дина Маслова сообщила, что издание намерено обжаловать данное определение. Рассмотрение по существу назначено на 24 августа.

«Мы заявляем, что фонд «ПроМедиа» был и является единственным учредителем сайта Zanoza.kg, но мы уважаем закон», — говорилось сообщении.
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