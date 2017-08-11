Темир Сариев вступился за журналистов и свободу прессы

«Свобода — это главное завоевание нашего народа, за которую многие наши сограждане отдали не только много сил, но и свои жизни. Истинная свобода невозможна без свободы слова», — заявил сегодня кандидат в президенты Кыргызстана, экс-премьер-министр страны Темир Сариев.

Категорически нельзя допускать запугивание СМИ со стороны политиков и чиновников. Сейчас мы наблюдаем нехорошую тенденцию, когда на СМИ и журналистов подаются многомиллионные иски, которые в ускоренном порядке удовлетворяются ручными судами. Темир Сариев

«Я нахожусь в политике много лет, и про меня часто писали и пишут нелицеприятные вещи, вплоть до откровенной лжи. Но я ни разу за всю жизнь не подавал судебные иски на журналистов и издания. Считаю, что люди, идущие в политику, должны осознавать, что будут находиться под пристальным вниманием общественности и СМИ, быть более лояльными и терпимыми к критике», — подчеркнул Темир Сариев.

По его мнению, понятно, что в случае явной клеветы любой имеет право обратиться в суд для защиты чести и достоинства, но иски ни в коем случае не должны разорять СМИ и приводить к самоцензуре и ограничению свободы слова.