В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан для нужд государства. Соответствующий документ выставлен на общественное обсуждение.

По информации Комитета по делам обороны, положение «О военно-транспортной обязанности» принято в 2000 году после Баткенских событий. В настоящее время оно утратило актуальность.

Вышеуказанным постановлением не определены конкретные перечни транспортных средств, предоставляемых в Вооруженные силы и другие воинские формирования КР, а также владельцев транспортных средств, освобождаемых от предоставления техники.

Основное количество транспортных средств находится в собственности у частных владельцев. Учет наличия не ведется, а техническое состояние машин из-за отсутствия необходимых сведений не уточняется. Увеличилось количество неисправных ТС в организациях и предприятиях независимо от форм собственности и граждан-владельцев транспортных средств. В связи с отсутствием законодательной базы сведения о них в местные органы военного управления не поступают.

Отсутствие финансирования не позволяет произвести ремонт и обеспечить мобилизационную потребность Вооруженных сил и других воинских формирований КР по обеспечению обороноспособности государства в целом.

Преимущественное количество исправных транспортных средств последних годов выпуска находится у граждан в частном владении.

Вышеперечисленные проблемные вопросы говорят о необходимости введения новых форм и подходов в систему учета транспортных средств для поставки Вооруженным силам.

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

государственные органы, местные государственные администрации и органы местного самоуправления;

юридических лиц независимо от форм собственности, являющихся собственниками транспортных средств;

юридических лиц, владеющих транспортными средствами и обеспечивающих работу транспортных средств, в том числе пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные и иные предприятия и организации и их имущества;

граждан-владельцев транспортных средств и их имущества.

Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, иностранные и международные организации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Не подлежат передаче в состав Вооруженных сил транспортные средства станций скорой медицинской помощи, переливания крови, почтовые, инкассаторские машины, внутризаводские авто, транспорт, работающий только на газообразном топливе.

Для владельцев транспортных средств и имущества военно-транспортная обязанность возникает с момента вручения ему наряда или договора местного органа военного управления на передачу имеющегося у него транспортного средства и имущества Вооруженным силам и прекращается в момент отзыва местным органом военного управления своего наряда или договора.

Военно-транспортная обязанность исполняется в мирное и военное время.