В столичных школах не хватает учителей математики и химии. Приходите!

В бишкекских школах насчитали 62 учительские вакансии. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

По ее словам, очень нужны математики, физики и химики для школ с русским языком обучения.

«Для школ с кыргызским языком обучения наши вузы достаточно выпускают специалистов. Уровень подготовленности, конечно, разный. А с русскоязычными сложнее, особого притока кадров не наблюдается», — сказала Сауле Мейрманова.

Отметим, что в парламенте страны рассматривают законопроект, предполагающий надбавки учителям за большой стаж с 1 января 2019 года.