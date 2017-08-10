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Общество

Президент вернул на доработку закон, касающийся трансформации земель

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся трансформации земель, возвращен с возражениями в парламент для выработки согласованного варианта. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, в возражениях главы государства отмечено, что документ необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».

По мнению президента, также необходимо уточнить и привести в соответствие с действующим законодательством понятие «перспективный план развития населенного пункта» либо применять установленное законодательством понятие «генеральный план».

Кроме того, принятая редакция закона исключает применение существующего порядка трансформации земельных участков.

Документ создает пробел в действующем законодательстве, вследствие чего возникают коррупционные риски при трансформации земельных участков.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июня.
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