На гражданского активиста Мавляна Аскарбекова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

По ее данным, уголовное дело на Мавляна Аскарбекова возбуждено 20 июля 2017 года ГСУ ГКНБ КР на основании заключения специалистов Госцентра судебных экспертиз по публичным высказываниям активиста. Дело возбуждено по статье 297 часть 1 УК КР (публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя).

«10 августа 2017 года Мавляна Аскарбекова вызвали на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела», — пояснили в ведомстве.