Омурбеку Текебаеву отказано в обеспечении условий для сдачи теста по госязыку

ЦИК отказал в удовлетворении обращения уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Текебаева о предоставлении ему возможности сдать экзамен по государственному языку. Решение принято сегодня на заседании.

После долгого обсуждения члены Центризбиркома решили поставить вопрос на голосование. Большинством голосов принято постановление ЦИК об отказе.

Омурбек Текебаев должен был сдать экзамен 26 июля, но Первомайский районный суд Бишкека, который рассматривает уголовное дело в отношении депутата, отказал адвокатам подсудимого в ходатайстве об обеспечении его явки на экзамен.​

Омурбек Текебаев, таким образом, не сможет принять участия в президентской гонке.