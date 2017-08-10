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Общество

Пассажирский коллапс. В городе Ош водители троллейбусов не вышли на работу

В городе Ош водители троллейбусов сегодня не вышли на работу. Об этом сообщил житель южной столицы Бахтияр Мамаджанов.

«Конфликтная ситуация в трудовом коллективе назревала давно, и поэтому водители троллейбусов не вышли сегодня на свои рабочие места. В городе час пик, а на городских линиях нет троллейбусов. Это создает неудобства для горожан», — сообщает он.

Один из водителей троллейбуса, Рысбек Кадыралиев, по телефону рассказал ИА «24.kg», что для забастовки есть три причины.

Во-первых, водителей возмущает, что на сто сомов повысили норму сдачи денег с каждого рейса. Раньше после каждого рейса водители сдавали в кассу 180 сомов. С июля стали сдавать по 280 сомов из-за того, что, якобы, в городе стало больше населения.

Во-вторых, по словам Рысбека Кадыралиева, им часто задерживают зарплату. На днях они получили зарплату только за июнь.

«Зарплата маленькая. Нам насчитывают проценты с тех денег, которые мы сдали в кассу. В июне я сдал 23 тысячи сомов. Зарплату мне начислили 4500 сомов», — поделился он.

Третья причина забастовки — низкие тарифы. В Оше стоимость проезда составляет 6 сомов. Водители требуют таких же тарифов, как в Бишкеке.

В мэрии города конфликт пока не комментируют.
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