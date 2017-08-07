17:50
+36
USD 69.38
EUR 82.44
RUB 1.15
Общество

Внесены изменения в законодательные акты в связи с реформированием системы МВД

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 29 июня.

Как сообщается, цель закона — «совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом».

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части передачи расследования всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
Результаты опроса. Кыргызстанцы не доверяют органам внутренних дел и судам
МВД: за недостатки в работе наказан ряд руководителей
За I полугодие в МВД зарегистрировано около 13 тысяч происшествий и преступлений
Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Криминального авторитета Алтынбека Ибраимова оправдали
Кыргызстанцам разрешили управлять транспортом в России по национальным правам
Сегодня в рубрике «Официально»
Патрульная милиция. Очередная смена вывески, а реформы когда?
В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Подписан закон о&nbsp;выплате суйунчу за&nbsp;рождение ребенка Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поможет присмотреть за&nbsp;вашими детьми Мобильный оператор О! поможет присмотреть за вашими детьми
В&nbsp;районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus В районе Ак-Орго открылся супермаркет Globus
&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов «Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью