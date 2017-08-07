Внесены изменения в законодательные акты в связи с реформированием системы МВД

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с реформированием системы правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 29 июня.

Как сообщается, цель закона — «совершенствование правоохранительной системы, отвечающей существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими преступлениями, направленной на ликвидацию коренных причин коррупции и выстраивание современной системы правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и интересов предпринимателей, а также общества в целом».

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части передачи расследования всех экономических преступлений в подследственность Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.