Афиша на неделю: 7-11 августа

24 июля-24 августа. Занятия по йоге

В честь 70-летия независимости Индии и 25-летия установления дипломатических отношений с Кыргызстаном организован месяц бесплатных занятий по йоге. С собой иметь коврик или каремат. Подробности по телефонам 0556601513, 0776601513.

Парк на пересечении проспектов Жибек Жолу и Молодой Гвардии, 8.30–12.00 (кроме выходных).

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»

Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

31 июля – 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

7 августа. Игра «Мафия»

Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности.

Бар Zolden beer, 18.00.

7-18 августа. Акция «Отдых вместе с книгой»

В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы.

Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.

8, 9 августа. Концерт индийской музыки и танца

Выступят именитые танцоры из Казахстана, Кыргызстана, России. Также приедет мастер по индийской росписи хной из Казахстана. Для входа в библиотеку необходимо удостоверение личности.

Кыргызская национальная библиотека, 14.00-17.00.

10 августа. Кинопремьеры

«Валериан и город тысячи планет» (боевик, приключения, фантастика). Валериан и Лорелин — федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу — космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (ужасы, триллер, детектив). Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

«1+1. Нарушая правила» (драма, комедия). Филиппе, богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами.

10 августа. Концерт индийской музыки

В программе не только музыка, но и танцы, йога и медитации, роспись тела хной, фотосессия в сари, дегустация сладостей.

Кафе «Экодемия», 18.00.

11-12 августа. Концерт Алевтины Баталовой

Алевтина Баталова — автор-исполнитель, лауреат множества международных фестивалей и конкурсов песни. Она пишет песни в стиле фолк-рок с элементами регги, романсы, играет на многих этноинструментах, кроме того, создает прекрасные шары-темари.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.