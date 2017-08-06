Афиша на неделю: 7-11 августа

24 июля-24 августа. Занятия по йоге
В честь 70-летия независимости Индии и 25-летия установления дипломатических отношений с Кыргызстаном организован месяц бесплатных занятий по йоге. С собой иметь коврик или каремат. Подробности по телефонам 0556601513, 0776601513.
Парк на пересечении проспектов Жибек Жолу и Молодой Гвардии, 8.30–12.00 (кроме выходных).
15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы
Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.
Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.
25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»
Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.
31 июля – 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»
Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
7 августа. Игра «Мафия»
Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности.
Бар Zolden beer, 18.00.
7-18 августа. Акция «Отдых вместе с книгой»
В рамках акции будут игры, мастер-классы, интересные состязания и книжная выставка. Участников ждут призы.
Парк в Карагачевой роще, 14.00-16.00.
8, 9 августа. Концерт индийской музыки и танца
Выступят именитые танцоры из Казахстана, Кыргызстана, России. Также приедет мастер по индийской росписи хной из Казахстана. Для входа в библиотеку необходимо удостоверение личности.
Кыргызская национальная библиотека, 14.00-17.00.
10 августа. Кинопремьеры
«Валериан и город тысячи планет» (боевик, приключения, фантастика). Валериан и Лорелин — федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу — космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (ужасы, триллер, детектив). Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.
«1+1. Нарушая правила» (драма, комедия). Филиппе, богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами.
10 августа. Концерт индийской музыки
В программе не только музыка, но и танцы, йога и медитации, роспись тела хной, фотосессия в сари, дегустация сладостей.
Кафе «Экодемия», 18.00.
11-12 августа. Концерт Алевтины Баталовой
Алевтина Баталова — автор-исполнитель, лауреат множества международных фестивалей и конкурсов песни. Она пишет песни в стиле фолк-рок с элементами регги, романсы, играет на многих этноинструментах, кроме того, создает прекрасные шары-темари.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.