Турция и Кыргызстан не смогли договориться о сроках ремонта Исторического музея

Турецкая и кыргызская стороны не смогли договориться о сроках ремонта Государственного исторического музея в Бишкеке. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в офисе Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР.

Отметим, что в СМИ появилась информация о приостановлении работ.

«Турецкая сторона не приостанавливала работы по ремонту объекта. Все, что касается ее обязательств, она выполняет. А это — внешние отделочные работы по периметру музея в рамках первого этапа (внешняя очистка здания, замена гранитных плит, ремонт фонтанов, облагораживание прилегающей территории). Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн. Работы продолжаются», — отметили в агентстве.

В декабре 2016-го программный координатор Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра ТР (ТИКА) в КР Эврен Рутбиль рассказывал ИА «24.kg» о работах в рамках второго этапа.

Читайте по теме Реконструкция Исторического музея. На старте второй этап

Предусматривался капитальный ремонт интерьера музея: замена электричества, системы вентиляции, внутренних стекол, ремонт административных кабинетов, туалетов. Кроме того, оснащение музея новым экспозиционным оборудованием.

Почему изменились планы?

«На тот момент действительно весь проект брала на себя турецкая сторона. Однако обе стороны не договорились об ускоренном графике работ. Кыргызская сторона хотела ускоренный вариант. Турция в техническом моменте в быстром темпе в таких сроках, к сожалению, не может это исполнить», — пояснили в ТИКА.

С 25 марта 2016 года Государственный исторический музей закрыт для посетителей в связи с реконструкцией. Называлась приблизительная сумма работ — $15 миллионов. Это стопроцентный турецкий грант.

В ТИКА ставили задачу закончить работы к осени 2017 года. Какие сроки ставил Кыргызстан, в ТИКА не обозначили.