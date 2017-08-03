17:16
+22
USD 68.69
EUR 81.42
RUB 1.13
Общество

Экзамен Текебаева. Суд обязал ЦИК решить вопрос сдачи теста по госязыку

Межрайонный суд Бишкека рассмотрел заявление уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Текебаева Алмазбека Жолдошбекова. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

Согласно решению суда именно ЦИК на своем заседании, а не на совещании членов рабочей группы, должен рассмотреть вопрос, как Омурбек Текебаев, находясь в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, должен сдать тест на знание кыргызского языка.

Без этого сертификата его не зарегистрируют как кандидата в президенты. Сторонники Текебаева, отметим, объявили в знак протеста голодовку, когда члены рабочей группы Елена Джилкичиева и Кайрат Осмоналиев отправили представителя Омурбека Текебаева в суд, фактически заявив, что ЦИК самоустраняется от решения проблемы.

Первомайский районный суд отказал в рассмотрении дела, отметив, что это прерогатива Центризбиркома.
Ссылка:
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Судья отказался принимать в производство свой отвод
Дело Текебаева. Адвокаты требуют назначить психиатрическую экспертизу Маевского
Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о прекращении уголовного дела
Дело Текебаева. Суд просят приобщить к делу метеопрогноз за 13 мая 2010-го
Дело Текебаева. Судья призвал стороны защиты и обвинения уважать порядок
Дело Текебаева. В суде поругались прокурор, адвокат и судья
Дело Текебаева. Суд отказал адвокатам в очередном ходатайстве
Дело Текебаева. Адвокаты сами провели эксперимент и нашли кабинет Текебаева
Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум
Бизнес
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно