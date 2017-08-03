Экзамен Текебаева. Суд обязал ЦИК решить вопрос сдачи теста по госязыку

Межрайонный суд Бишкека рассмотрел заявление уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Текебаева Алмазбека Жолдошбекова. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

Согласно решению суда именно ЦИК на своем заседании, а не на совещании членов рабочей группы, должен рассмотреть вопрос, как Омурбек Текебаев, находясь в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, должен сдать тест на знание кыргызского языка.

Без этого сертификата его не зарегистрируют как кандидата в президенты. Сторонники Текебаева, отметим, объявили в знак протеста голодовку, когда члены рабочей группы Елена Джилкичиева и Кайрат Осмоналиев отправили представителя Омурбека Текебаева в суд, фактически заявив, что ЦИК самоустраняется от решения проблемы.

Первомайский районный суд отказал в рассмотрении дела, отметив, что это прерогатива Центризбиркома.