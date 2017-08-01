Ученые рассказали о рисках строительства ветлаборатории в Ботсаду

Ученые выступают против строительства фитосанитарной и ветеринарной лаборатории на территории Ботанического сада в Бишкеке. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

Сообщается, что под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада. С такой инициативой недавно выступило Министерство сельского хозяйства и мелиорации, которое просит правительство изъять 4 га госземли для постройки ветеринарной лаборатории на деньги китайского гранта.

Кандидат биологических наук, директор Ботсада Медет Ахматов подчеркнул, что территория сада находится под защитой целого ряда законов КР. В частности, согласно закону КР «Об особо охраняемых природных территориях», Ботсад является национальным достоянием и подлежит госохране.

Сад расположен в верхней части города и является водоохраной территорией в селеопасной зоне. В чрезвычайной ситуации ветлаборатория не сможет выполнить селезащитную роль. Кроме того, это сейсмоопасная зона. Медет Ахматов

Эколог, профессор Эмиль Шукуров отметил, что в лаборатории будут сертифицировать продукты животноводства, и в охранной зоне могут оказаться возбудители различных болезней. В конечном итоге появится угроза в целом для жизни города.

«Территория сада должна быть сохранена и выполнять свои функции. Про строительстве лаборатории есть опасность для населения. Будет большой риск. В 2011 году уже было вынесено отрицательное экспертное заключение Госагентства охраны окружающей среды и научного института по градостроительству. Тогда приняли решение по поиску альтернативных мест. У Минсельхоза есть свои площади и институты, где бы они могли найти место», — отметил Медет Ахматов.

Он напомнил, что это уже вторая попытка отнять территорию сада под застройку лаборатории. Первая была в 2009-м, когда там планировали построить биологическую лабораторию. Но благодаря бурной негативной реакции общественности и жителей близлежащих районов госорганы отказались от идеи.

Специалист по опасным отходам Индира Жакипова добавила, что в республике есть несколько закрытых ветлабораторий. «Почему бы не организовать работу на их территории? Почему бы не рассмотреть Токмак, Кант, Сокулук? Выбрали наиболее простой вариант – столичный Ботанический сад. Правительству нужно провести ревизию всех своих земель и изыскать место для строительства и хранения опасных веществ», — сказала она.