17:33
+31
USD 68.65
EUR 80.56
RUB 1.14
Общество

Ученые рассказали о рисках строительства ветлаборатории в Ботсаду

Ученые выступают против строительства фитосанитарной и ветеринарной лаборатории на территории Ботанического сада в Бишкеке. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

Сообщается, что под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада. С такой инициативой недавно выступило Министерство сельского хозяйства и мелиорации, которое просит правительство изъять 4 га госземли для постройки ветеринарной лаборатории на деньги китайского гранта.

Кандидат биологических наук, директор Ботсада Медет Ахматов подчеркнул, что территория сада находится под защитой целого ряда законов КР. В частности, согласно закону КР «Об особо охраняемых природных территориях», Ботсад является национальным достоянием и подлежит госохране.

Сад расположен в верхней части города и является водоохраной территорией в селеопасной зоне. В чрезвычайной ситуации ветлаборатория не сможет выполнить селезащитную роль. Кроме того, это сейсмоопасная зона.

Медет Ахматов
Эколог, профессор Эмиль Шукуров отметил, что в лаборатории будут сертифицировать продукты животноводства, и в охранной зоне могут оказаться возбудители различных болезней. В конечном итоге появится угроза в целом для жизни города.

«Территория сада должна быть сохранена и выполнять свои функции. Про строительстве лаборатории есть опасность для населения. Будет большой риск. В 2011 году уже было вынесено отрицательное экспертное заключение Госагентства охраны окружающей среды и научного института по градостроительству. Тогда приняли решение по поиску альтернативных мест. У Минсельхоза есть свои площади и институты, где бы они могли найти место», —  отметил Медет Ахматов.

Он напомнил, что это уже вторая попытка отнять территорию сада под застройку лаборатории. Первая была в 2009-м, когда там планировали построить биологическую лабораторию. Но благодаря бурной негативной реакции общественности и жителей близлежащих районов госорганы отказались от идеи.

Специалист по опасным отходам Индира Жакипова добавила, что в республике есть несколько закрытых ветлабораторий. «Почему бы не организовать работу на их территории? Почему бы не рассмотреть Токмак, Кант, Сокулук? Выбрали наиболее простой вариант – столичный Ботанический сад. Правительству нужно провести ревизию всех своих земель и изыскать место для строительства и хранения опасных веществ», —  сказала она.
Ссылка:
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники заверяют: лаборатория в Ботсаду будет безопасной
Китайцам не понравились другие территории для ветлаборатории, кроме Ботсада
В Бишкеке выросло поколение, которое не знает о существовании Ботсада
Ботанический сад: научиться любить природу
Депутат против передачи Ботанического сада мэрии или другим учреждениям
Медет Ахматов: На водоснабжение Ботанического сада в Бишкеке выделено 3 миллиона сомов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть в&nbsp;приoритeтe «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть в приoритeтe