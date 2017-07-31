Национальную энергетическую компанию включили в список особо важных объектов

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» внесена в категорию «А» («особо важные объекты»). Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал решение Совета безопасности «О рекомендациях к Перечню стратегических объектов Кыргызской Республики», сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Совбез также решил исключить ОАО «Авиакомпания «Кыргызстан» из перечня стратегических объектов Кыргызской Республики.

Очередное заседание Совета безопасности, по итогам которого принято решение, состоялось 17 июля под председательством главы государства.