Дело Текебаева. Суд перешел к исследованию материалов

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова перешли к исследованию материалов.

Судья Айбек Эрнис уулу отклонил одиннадцатое ходатайство защиты об отводе. Председательствующий уведомил участников процесса о том, что больше полемики не будет и все ходатайства будут заслушаны после завершения исследования материалов дела.

Адвокаты просят прекратить зачитывать страницы из томов, а оценивать и обсуждать каждый представленный документ.

Юристы вновь упрекают судью в нарушении норм УПК.

«Свое видение вы потом в прениях объявите», — парировал Айбек Эрнис уулу.

«Тогда это не исследование, а просто читка. Вы сразу последнюю страницу огласите. Судилище какое-то», — возмутился юрист Канат Хасанов.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.