Опять скандал. В поддержке Темира Сариева обвинили Казахстан

«Казахстан вмешивается во внутренние дела Кыргызстана» — заявили ИА «24.kg» молодежные активисты.

Статья в авторитетной местной газете Казахстана «Қала мен дала» опубликована на днях.

По мнению Жаныбека Турдиева, казахстанское издание в своем последнем номере выпустила статью, где четко дало понять что Темир Сариев одержит победу на президентских выборах.

Он считает, что таким образом Казахстан пытается навязать Кыргызстану нужного им кандидата.

Жаныбек Турдиев говорит, что официальная Астана оказывает негласную поддержку Темиру Сариеву, а это напрямую противоречит законодательству Кыргызстана, которое запрещает любое вмешательство со стороны иностранных государств в процесс выборов.

Активист намерен обратиться с жалобой в ЦИК Кыргызстана, чтобы главный избирательный орган дал свою оценку.

В избирательном штабе Темира Сариева на просьбу ИА «24.kg» прокомментировать инцидент, заявили, что ничего не знают о публикации статьи в казахстанской прессе.

Газета «Қала мен дала» выпускается в Казахстане с 2014 года тиражом несколько десятков тысяч.

Это не первый инцидент с претендентом на президентский пост.

Ранее скандал разразился с самовыдвиженцем Омурбеком Бабановым. Инициированный им так называемый народный курултай в партии «Ата Журт» назвали незаконным, а выдвижение Бабанова нелегитимным.