В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокат Марат Эшперов потребовал вернуть материалы на доследование, а российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина привлечь к ответственности за дачу взятки в особо крупном размере.

Судья Айбек Эрнис уулу удалился в совещательную комнату.

Чуть раньше он удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении допроса свидетелей защиты и переходе к исследованию материалов дела.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.