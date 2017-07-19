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Общество

Дело Текебаева. Суд отказал в отводе прокурора Жахангира Ботобаева

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова председательствующий судья Айбек Эрнис уулу отказал в отводе покурора Жахангира Ботобаева. 

Тогда адвокаты подсудимых заявили восьмой по счету отвод судье. По их мнению, Айбек Эрнис уулу пошел на поводу у гособвинения и специально удалил из зала сторонников Текебаева и Чотонова. Юристы упрекают Айбека Эрнис уулу в необъективности и предвзятости. 

Судья удалился в совещательную комнату.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
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