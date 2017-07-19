Дело Текебаева. Показания дают Камчыбек Ташиев и Исмаил Исаков

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня также продолжается допрос свидетелей защиты.

Показания дает бывший депутат парламента Камчыбек Ташиев. Он рассказывает о событиях 21 декабря 2010 года, когда, по показаниям российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина, они приехали к Текебаеву и в его рабочем кабинете потребовали вернуть $1 миллион, которые якобы летом того же года Маевский передал подсудимым за приобретение активов компании MegaCom.

По словам Камчыбека Ташиева, Текебаева не было 21 декабря на работе.

«Наши кабинеты находились рядом. Я неоднократно звонил Текебаеву, посылал к нему моего помощника, нам нужно было переговорить по ряду вопросов, но он так и не появился в течение всего дня», — сказал Камчыбек Ташиев.

Другой свидетель — бывший член временного правительства Исмаил Исаков — дал показания по событиям 13 мая 2010 года, когда, как утверждает Маевский, он впервые встретился с подсудимыми и те потребовали деньги.

«Текебаев все время был на глазах. В этот день проходили экстренные совещания временного правительства по ситуации на юге. Чотонов тоже на них присутствовал. Меня назначили спецпредставителем по югу, и Текебаев поддержал мою кандидатуру. Текебаев не мог никакого отношения иметь к MegaCom. Он же за конституционную реформу отвечал. Экономикой занимался Алмазбек Атамбаев», — сказал Исмаил Исаков.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.