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Общество

Дело Текебаева. В суде свидетельствует Темир Сариев

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей защиты. В суд пришел бывший член временного правительства Темир Сариев.

По его словам, декрет о национализации компании MegaCom готовила Генеральная прокуратура во главе с Азимбеком Бекназаровым. Свидетель отметил, что этот вопрос вызывал массу споров.

Адвокаты подсудимых попросили Темира Сариева рассказать о событиях 13 мая 2010 года, когда, по свидетельству российских бизнесменов Алексея Модина и Леонида Маевского, они встречались с Текебаевым, который требовал $1 миллион за продажу активов сотового оператора.

Темир Сариев рассказал, что 13 мая был очень тяжелый день, поскольку на юге начались беспорядки и члены ВП проводили экстренные совещания.

«Текебаев был на всех заседаниях. Первое было утром, а второе днем, где мы приняли решение изъять из закрытых банковских ячеек $2 миллиона на стабилизацию ситуации. Заседания проходили в кабинете Розы Отунбаевой. Текебаев присутствовал на всех», — пояснил Темир Сариев и добавил, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов не курировали ни экономику, ни финансы. Реальный сектор экономики находился под патронажем Алмазбека Атамбаева как первого заместителя главы ВП, а Текебаев отвечал за конституционную реформу.

Темир Сариев отметил, что никто из членов ВП тогда в деятельность Министерства госимущества не вмешивался.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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