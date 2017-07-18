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Общество

Подозреваемой в убийстве ребенка не могут провести психиатрическую экспертизу

Врачи не могут до сих пор провести психиатрическую экспертизу подозреваемой в убийстве годовалого ребенка. Женщина 7 июня была помещена в СИЗО-1 в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Была назначена психиатрическая экспертиза. Однако подозреваемая не идет на контакт и не подпускает к себе ни сотрудников милиции, ни врачей.

«Следствие приостановлено. Без результатов экспертизы другие следственные мероприятия пока не проводятся», — пояснили в ГУВД.

По свидетельству соседей подозреваемой, она страдала психическими расстройствами и незадолго до преступления развелась с мужем.

Инцидент произошел в селе Красная Речка Ысык-Атинского района 28 мая.
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