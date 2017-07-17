Теперь можно. Мэрия разрешила купаться в Пионерском и Комсомольском озерах

Пионерское и Комсомольское озера готовы к купальному сезону. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Напомним, что еще неделю назад муниципалитет просил воздержаться от заплывов на этих водоемах, пока не завершатся подготовительные работы.

На сегодня озера полностью заполнены водой и готовы принять отдыхающих. Муниципальное предприятие «Зеленстрой» очистило отстойники, завезло 680 тонн песка и обеззаразило дно.

«Сотрудники правоохранительных органов с 8.00 до 24.00 будут ежедневно патрулировать территорию парка «Карагачевая роща». Для своевременного оказания помощи на озерах будут выставлены спасательные посты с представителями Службы спасения МЧС по Бишкеку. Спасатели будут находиться ежедневно с 12.00 до 21.00 и продолжат работу до октября», — прокомментировали в мэрии.