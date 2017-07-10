Бишкекчан просят не купаться в Пионерском и Комсомольском озерах

Столичная мэрия просит горожан не купаться в Пионерском и Комсомольском озерах до полного завершения подготовительных работ.

«Только после завершения всех работ по очистке озер в Карагачевой роще Центр госсанэпиднадзора возьмет пробы воды. От результатов лабораторных анализов будет зависеть дата открытия купального сезона. Впервые за 15 лет муниципальное предприятие «Зеленстрой» провело работы по очистке дна и отстойника этих водоемов. Общая площадь дна озер составляет 6 гектаров », — отметили в муниципалитете.

По предварительным данным, открыть купальный сезон планируется в середине июля.

По прогнозу синоптиков, сегодня в днем Бишкеке ожидается +37 градусов.