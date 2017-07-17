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Общество

Участковый строго предупредил переименовавшего проспект Чуй в Сталина

«Со мной участковый городского отдела милиции Свердловского района провел разъяснительную работу и вынес в письменной форме строгое предупреждение. До суда дело не дошло», — сообщил ИА «24.kg» Амантур Манапбаев.

Ранее он повесил на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «проспект Сталина». Вскоре мэрия Бишкека сообщила, что табличку убрала, но не установила лиц, повесивших ее.

В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей, чтобы изменить название проспекта Чуй на проспект Сталина. Представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация.

По словам Манапбаева, он изначально знал, что в его действиях нет правонарушения, но дело приобрело политическую окраску.

«Мы не намерены останавливаться, и решением партии коммунистов Кыргызстана объявлен всеобщий сбор за переименование проспекта Чуй в проспект Сталина», — сообщил Амантур Манапбаев со ссылкой на лидера партии коммунистов Исхака Масалиева.
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