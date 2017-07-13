Маленькие торговцы Ошского рынка

Чистые, опрятные, почти все в фартучках. Так выглядят маленькие продавцы на Ошском рынке Бишкека.

«Яблоки, виноград! Что желаете?» — не пропускает потенциального покупателя девчушка. Чаще всего школьники продают овощи, дыни, сухофрукты. Иногда стоят у прилавка с одеждой и мыломоющими средствами.

Редко когда ребята торгуют по одиночке, в основном — в паре со взрослым родственником.

На первый взгляд, одним становится жалко подростков, у которых лето проходит не на прохладном побережье озера или в деревне у бабушки, где целыми днями можно гонять со сверстниками в мяч, плавать и дурачиться. Другие, напротив, поддерживают детей в их стремлении немного заработать и помочь родителям. Все лучше, чем дома балду гонять и непонятно чем заниматься.

Почти каждый третий

Согласно обследованию детского труда за 2014–2015 годы, проведенному Международной организацией труда совместно с Нацстаткомом, в Кыргызстане насчитывается более 580 тысяч работающих детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Большинство из них имеют статус неквалифицированных работников. Подавляющее большинство работает в качестве неоплачиваемых семейных работников (92,7 процента) и лишь небольшая часть детей — на себя (4,1 процента) или по найму (2,9 процента).

В среднем каждый работающий ребенок трудится 15,1 часа в неделю. И количество часов увеличивается с возрастом: чем старше ребенок, тем больше времени работает. Поэтому продолжительность рабочей недели у детей 14–15 лет составляет 16,7 часа, в то время как дети 16–17 лет трудятся 22,1 часа.

В то же время рабочая неделя тех, у кого возраст ниже минимального порога для приема на работу (6–13 лет), составляет 12 часов.

Работать можно, но в меру

По словам завотделом по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Гульмиры Ахматовой, по законодательству дети имеют право работать с 14 лет, но происходить это должно с согласия родителей или законных представителей. Легкие формы труда, не причиняющие вред организму, разрешаются в 14–16 лет (не более 24 часов в неделю), а в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов.

«Другой вопрос, если подростки подвергаются наихудшим формам детского труда. Все это регулируется Кодексом о детях, Трудовым кодексом. Но не все живут законопослушно», — признает она.

«У медали две стороны. Если ребенка вообще не заставлять работать, он, сами знаете, кем вырастет. Лодырем. Поэтому помощь по домашнему хозяйству — это трудовое воспитание. А работать во вредных условиях, допустим, на табаке, на рисе, в холодной воде, в кафе и барах, где разрешено курение, тяжелые тачки на базаре толкать запрещено», — добавляет Гульмира Ахматова.

В необходимости трудового воспитания уверен и директор Молодежной биржи труда Азис Идрисов. «Если подросток на базаре помогает отцу, матери, принес/унес/подал, разве это плохо? Нормально, я считаю. Хуже, если он где-то без присмотра, на улице», — сказал он ИА «24.kg».

Медики тем временем предупреждают: любой тяжелый труд в детском и подростковом возрасте губителен для растущего организма. В большинстве случаев режим дня и питания не соблюдается. Хорошо, если всухомятку успел на ходу перекусить…

Променяли школу на работу

Материальные проблемы — вот основная причина того, что дети не ходят в школу.

«Школьники пропускают уроки из-за семейных и социальных факторов. Им необходимо зарабатывать деньги, потому что родители уехали на заработки, а это приводит к тому, что подростки должны ухаживать за младшими детьми, оставшимися на их попечении. Также сказываются различные болезни у детей, инвалидность, правонарушения и так далее», — рассказали в Минобразования.

Исполнительный директор ОО «Центр защиты детей» Мира Итикеева отмечает снижение числа работающих детей на базарах с сентября по июнь, то есть на время учебного года.

«А во время летних каникул дети из сел приезжают в столицу подзаработать. Увеличивается летом и число детей, работающих на полях. Около 50 процентов подростков, с которыми мы работали в 2016 году, на момент приглашения в различные проекты имели пробел в знаниях год-два. Некоторые и вовсе никогда не ходили в школу. Но таких детей с каждым годом становится меньше», — сказала Мира Итикеева.

«Было время, когда мы все говорили, что дети имеют право работать с 14 лет с письменного разрешения родителей. Но они не должны выполнять непосильный для своего организма труд. Работа в 40-градусную жару — это уже вред здоровью. Мы всегда против эксплуатации детского труда. В обществе сложилось такое мнение, что родители злоупотребляют этим», — отметила она.

Но эти дети так рано психологически выросли, что начинают разделять ответственность за жизнь, за каждого члена семьи. Берут на себя расходы семьи наравне со взрослыми. Мира Итикеева

«Однажды мы проводили встречу с родителями и обсуждали, каков вклад в денежном выражении детей в семейный бюджет. Был шок, когда стало известно, что дети зарабатывают наравне с ними. Есть и другая сторона этой проблемы, когда родители и ребенок весь день работают на базаре. Все они вечером приходят уставшие домой, и, к сожалению, взрослые даже не спрашивают, как у ребенка дела, не проявляют к нему ни любви, ни заботы, ни внимания. И начинаются внутрисемейные проблемы», — констатирует Мира Итикеева.

«Мало того, что они работают, так еще и недолюбленные. И этот отпечаток сопровождает их всю жизнь. Подростки копируют такую модель воспитания и применяют ее в дальнейшем к своим детям», — резюмировала она.