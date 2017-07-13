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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты заявили отвод прокурорам

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили отвод прокурорам.

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По их мнению, представители гособвинения, особенно Жахангир Ботобаев, пытаются ввести в заблуждение свидетеля защиты Аиду Салянову, задавая ей один и тот же наводящий вопрос о месте проведения конституционного совещания в 2010 году, которое прошло 13 мая. Хотя свидетель сразу сказала, что совещание проходило в отеле «Ак-Кеме», а круглый стол с участием членов Венецианской комиссии — в «Хайятте».

Прокуроры выступили против, заявив, что у адвокатов, особенно у Каната Хасанова, явная неприязнь по отношению к Ботобаеву. «Да я его знать не знаю», — парировал Хасанов. Суд удалился в совещательную комнату.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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