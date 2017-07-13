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Общество

Дело Текебаева. Асия Сасыкбаева уличает Модина в ошибке

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей защиты.

Показания дает экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева.

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По ее словам, в 2010 году она неоднократно приходила к Омурбеку Текебаеву в кабинет, поэтому точно может описать размеры помещения. «Это был совсем маленький кабинет, совсем не похож на тот, который показал на видео Алексей Модин. А то, что изображено на видео, — это служебное помещение, где сидел Алмазбек Атамбаев. Я с ним тоже знакома, так как в 2010 году Атамбаев приглашал меня и предлагал пост министра образования», — сказала Асия Сасыкбаева.

Она также подтвердила, что 21 декабря 2010 года Текебаева на работе не было.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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