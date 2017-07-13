Дело Текебаева. На заседание не пускают сторонников подсудимых

В суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова не пускают сторонников подсудимых.

Отметим, в первой половине дня адвокаты заявили отвод председательствующему Айбеку Эрнис уулу. Слово взяла президент переходного периода Роза Отунбаева. Она заявила, что готовит проект закона о люстрации судей по политическим процессам и потребовала прекратить клоунаду. Ее слова приветствовали вставанием и апплодисментами. Судья заявил, что теперь на слушания будут пускать только журналистов и участников процесса.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.