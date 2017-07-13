Илим Карыпбеков обещал правозащитнику исправиться

На пикете у здания ОТРК к Ондурушу Токтонасырову вышел генеральный директор телеканала Илим Карыпбеков. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист.

По словам Токтонасырова, Илим Карыпбеков только частично согласен с его критикой.

«Он сказал, что в ОТРК шесть телеканалов и четыре радио. И не все они «черные ящики». Он обещал, что мои замечания будут учтены, и он постарается все исправить», — сообщил правозащитник.

Свою модель «черного ящика» Ондуруш Токтонасыров в присутствии гендиректора ОТРК выбросил в мусорный бак.