12:39
+27
USD 69.58
EUR 79.72
RUB 1.15
Общество

Илим Карыпбеков обещал правозащитнику исправиться

На пикете у здания ОТРК к Ондурушу Токтонасырову вышел генеральный директор телеканала Илим Карыпбеков. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист.

По словам Токтонасырова, Илим Карыпбеков только частично согласен с его критикой.

«Он сказал, что в ОТРК шесть телеканалов и четыре радио. И не все они «черные ящики». Он обещал, что мои замечания будут учтены, и он постарается все исправить», — сообщил правозащитник.

Свою модель «черного ящика» Ондуруш Токтонасыров в присутствии гендиректора ОТРК выбросил в мусорный бак.
Ссылка:
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Ондуруш Токтонасыров собирается призвать ОТРК к объективности
Осторожно: клопы! Опасные насекомые завелись в здании главного телеканала страны
Дети на митинге. Бишкекские чиновники обещают разобраться в ситуации
В Бишкеке на митинг выходят уже дети
У здания Генштаба владельцы участков требуют исполнения приказа
В Генеральной прокуратуре митингующим инвалидам пообещали снять арест с квартир
Инвалиды по зрению и слуху выйдут на митинг к Генпрокуратуре
В суде по делу сторонников Жапарова свидетели дают противоречивые показания
В Бишкеке у «Белого дома» снова митингуют
Суд Жапарова. Эмильбек Каптагаев признан потерпевшим
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Бизнес
Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ
Как работает собственное производство в&nbsp;крупнейшей сети магазинов города Как работает собственное производство в крупнейшей сети магазинов города
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев