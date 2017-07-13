Дело Текебаева. Адвокаты требуют вызвать в суд Алмазбека Атамбаева

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты ходатайствуют о вызове в суд президента Алмазбека Атамбаева.

По их словам, все члены временного правительства, давая показания, заявляют, что Атамбаев курировал экономику, в частности, вопрос по компании MegaCom. На видеозависи следственного эксперимента Алексей Модин указывает на кабинет Атамбаева, который тот занимал в 2010 году, а не на кабинет Текебаева. Однако председательствующий судья Айбек Эрнис уулу отклонил это ходатайство.

Защитники заявили ему пятый по счету отвод, отмечая его предвзятость и необъективность. «Мы же вызываем Атамбаева не как президента, а как гражданина», — сказал Омурбек Текебаев и поддержал отвод Айбеку Эрнис уулу.

Отдельно выступила и президент переходного периода Роза Отунбаева. «Эту клоунаду надо закончить. Вы по красному ковру приводите Маевского, гражданина другой страны, давшего $1 миллион. Почему вы его не судите, а держите за решеткой нашего политического деятеля? Я готовлю проект закона о люстрации судей и прокуроров. Вам не удастся отмыться», — заявила она.

Зал приветствовал ее слова вставанием и аплодисментами.

Суд удалился в совещательную комнату.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.