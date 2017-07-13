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Общество

Паспорт какой страны признан лучшим для путешествий

Опубликованы данные рейтинга Global Passport Power Rank 2017.

С паспортом Германии и Сингапура можно беспрепятственно посетить 158 стран, с документом гражданина Швеции и Южной Кореи — 157. Третье место занимают Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Япония, Англия и США.

Россия занимает 42-е место: с российским паспортом можно посетить без визы 108 государств. Казахстан разместился на 59-м месте, а Кыргызстан — на 71-м. Кыргызстанцам доступно для свободного посещения лишь 58 стран.

Гражданам Афганистана без виз доступны всего 22 страны, для Пакистана — 25, для Ирака — 26.
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