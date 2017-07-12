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Общество

Дело Текебаева. Свидетель о том, что лететь одним бортом не значит лететь вместе

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей.

Показания дает Эмиль Уметалиев. В 2010 году в составе временного правительства он курировал экономику.

По его показаниям, он летал в Москву в 2010 году в одном самолете с Дуйшенкулом Чотоновым.

«Но это же не означает, что мы летели вместе. Мы просто были в одном самолете», — пояснил Эмиль Уметалиев и добавил, что изначально он даже не понял, зачем его допрашивали.

«С декабря 2010-го я Чотонова не видел и в каких-либо отношениях я с ним не состоял», — заключил Эмиль Уметалиев.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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