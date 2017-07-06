В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова после перерыва планировалось продолжить допрос свидетелей со стороны защиты.

Однако никто из них не пришел. В суде намеревались заслушать показания экс-руководителя ФУГИ Шералы Абдылдаева (он объявлен в розыск в связи с возбужденным на него уголовным делом), бывшего депутата парламента Исмаила Исакова и депутата ЖК Алмамбета Шыкмаматова. Причина неявки двух последних неизвестна.

Процесс отложен до 11 июля.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.