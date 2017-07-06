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Общество

Дело Текебаева. Процесс отложен — свидетели не пришли

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова после перерыва планировалось продолжить допрос свидетелей со стороны защиты.

Однако никто из них не пришел. В суде намеревались заслушать показания экс-руководителя ФУГИ Шералы Абдылдаева (он объявлен в розыск в связи с возбужденным на него уголовным делом), бывшего депутата парламента Исмаила Исакова и депутата ЖК Алмамбета Шыкмаматова.  Причина неявки двух последних неизвестна.

Процесс отложен до 11 июля.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
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