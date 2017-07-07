«Мои 24». Какие семейные тайны скрывает детский сад

Есть такая профессия – заботиться и отвечать за маленьких людей. Просить их съесть кашу, укладывать спать, мыть попы, успокаивать их, когда они плачут часами, и при этом каждую минуту отвечать за их здоровье и безопасность. Называют этих людей воспитателями и нянями. Просто ли им работается?

В рамках проекта «Мои 24» мы провели один день в детском саду.

Из рук в руки

Детский сад №112 расположен в 9-м микрорайоне Бишкека. Типичное детское учреждение, построенное во времена Союза. Территория зеленая, слегка модернизированные игровые площадки. Признаком сегодняшнего дня можно назвать охрану у входа, видеокамеры. Здание ухоженное, аккуратное.

На первом этаже, за дверью с надписью «Гномики», непривычно тихо. Здесь детки еще крошечные – от полутора до двух с половиной лет. Летом группы только формируются, поэтому детей еще мало, не больше 16. А вот по списку будет 37.

Воспитатель Елена Гармышева каждого малыша принимает от родителей в свои руки.

«Когда из рук в руки, они идут, словно к родному человеку. Если так не буду делать, они закрываются, тогда я для них чужая тетя, а тут мама передает второй маме», — говорит воспитатель.

Фото ИА «24.kg». Воспитатель Елена Гармышева

Несмотря на это, одна малышка плачет не переставая.

«Это Анара, она еще не привыкла к садику», — говорит воспитатель Елена Гармышева, которая встречает каждого малыша и их родителей с улыбкой.

А те спешат на работу, одного за другим передают ей своих чад и облегченно покидают стены сада.

Открывая мир вместе с детьми

— Быть воспитателем – это мечта детства или так сложилось? — задаем традиционный вопрос.

— Сначала я привела сюда своего ребенка и, как многие мамы, для этого осталась здесь поработать, а потом решила ничего не менять, — рассказывает она.

— Трудно с ними? Ведь кроме как топать ножками, сидеть на горшке, бубнить что-то непонятное и плакать, они фактически ничего не умеют, — говорю, вызывая собеседницу на откровенность.

Фото ИА «24.kg». Выходя на прогулку, дети ясельной группы обязательно здороваются с поварами. Такая традиция

— Вы не правы, — не соглашается она. — С маленькими детьми особая работа. Вместе с ними заново познаешь мир. Они ищут во мне маму, и я им целый день ее заменяю. Ребенку плохо — он бежит ко мне, я его пожалею и переживаю за него. Хорошо — тоже бежит ко мне.

Преодолевая трудности

— А есть минусы в вашей работе?

— Наверное, в том, что иногда нас не понимают родители. Допустим, ребенок во время игры упал. И тогда они начинают предъявлять претензии: вы не доглядели… В такие моменты приходится им объяснять, что даже когда дети дома, папы и мамы могут не успеть подхватить одного ребенка, а здесь их много, я одна, — говорит она.

Между тем маленькая Анара не перестает плакать. Как пояснила Елена, еще одной стрессовой ситуацией, кроме смены обстановки, для нее стало незнание языка. Детский сад с русским языком обучения, а малышка понимает только кыргызский.

Пока мы беседуем, Елена Геннадьевна вместе с няней успевают накрыть стол: тарелки с кашей, стакан чая и кусок хлеба. Вам кажется мало? Но для малышей и этого много. Большинство из них не доедает и половины. Даже меня угостили вкусной кашей, но было неприятно осознавать, как много еды уходит в мусорное ведро.

И жизнь, и слезы…

После завтрака малыши ставят стульчики на места и идут переобуваться. Вернее, это няня и воспитатель переобувают их для прогулки на игровой площадке.

У каждой группы есть свое место. Площадка для ясельных групп огорожена. Для безопасности.

А наша маленькая Анара по-прежнему в слезах. Елена Геннадьевна берет ее на руки, успокаивает, и та вроде перестает плакать. Но стоит воспитателю отвлечься на других детей, как на глазах у малышки вновь слезы. Привыкать к садику трудно всем.

Фото ИА «24.kg». Маленький Данила ждет маму

Вот и маленький Данила облокотился о калиточку и тоже плачет. Чуть успокоится, и у него снова текут слезы. Ждет маму.

Фото ИА «24.kg». У Елены Геннадьевны всегда с собой салфетки, питьевая вода для детей

На площадку воспитатель всегда берет большую пластиковую бутылку с водой и стаканы.

«Дети активны, и им нужно чаще пить», — говорит Елена.

Еще всегда рядом коробка с салфетками. Постоянно приходится вытирать сопливые носики.

Время от времени ей звонят родители, узнают, как идет адаптация.

…Маленькая Анара продолжает плакать.

Папа, мама, я — спортивная семья

Тем временем мы решили заглянуть на спортплощадку для ребятишек постарше. Она современная, для безопасности детей устлана мягкими резиновыми дорожками.

Здесь воспитатель старшей группы, носящей название «Билермандар» (знатоки), Лина Первушина организовала спортивные соревнования с участием родителей.

Фото ИА «24.kg». Соревнования «Папа, мама и я - спортивная семья»

Как она признается, у нее очень дружный родительский комитет, который всегда ее поддерживает. Но так было не всегда.

— В первое время присматривались ко мне. Даже хотела уволиться. Были претензии от родителей: то у ребенка кофточка пропала, то в другой обуви ушли. Это непросто, — вспоминает она свои первые дни работы воспитателем и признается, что сейчас у нее замечательные отношения с родителями.

Фото ИА «24.kg». Родители группы «Билермандар» принимают активное участие в жизни детсада

— Если я захочу сделать что-то для группы, они меня всегда поддержат, — хвалит она мам и пап своих воспитанников.

— А к шуму детей долго привыкали?

— Когда только начинала, после работы пряталась в тихий угол. Минут 15-20 нужна была абсолютная тишина. Сейчас у меня словно второе дыхание открылось. Целый день работаю, не устаю, — рассказывает она.

Фото ИА «24.kg». Воспитатель Лина Первушина на занятиях с детьми

— Целый день — это сколько часов?

— Начинаем принимать детей с 7.30, а вечером бывает, что до 20.15 задерживаемся. Ведь детей много, пока всех разберут. Сейчас, например, ходят 37 детей, а по списку их 57.

—Курьезы случаются?

— Бывает, что забывают детей домой забрать. Папа рассчитывает на маму, а та надеется на папу, в итоге за ребенком приходит дядя, — вспоминает воспитатель.

Семейные тайны

— Вы строгий воспитатель?

— Считаю, да. Но в то же время могу каждого приласкать. Для меня все дети одинаковые.

— А если в группу приходит сорви-голова, как справляетесь с таким?

— Обычно дети становятся такими, когда проблемы в доме. Когда в семье что-то не так, они свои эмоции вымещают в детском саду.

— Вы, наверное, каждого ребенка в своей группе видите насквозь?

— Можно сказать и так. Вот, к примеру, Ксюша. Она одна в семье, и ей хочется, чтобы весь мир вертелся вокруг нее. Если ее кто-то не слушается, берет горлом. Сейчас дети стали старше, и она уже пытается договориться. Тем не менее она по-прежнему хочет быть в центре.

Фото ИА «24.kg». Дети из группы Лины Первушиной

Или Костя. Своеобразный мальчик. Есть Эрден и Даша. Они постоянно играют вместе. Он ее защищает. Даша стала как мальчишка, юбку не носит, в штанишках постоянно.

К Саиду тоже приходится искать подход. Он неусидчивый. Любит поговорить.

Впрочем, все дети любят говорить. Если родители считают, что ребенок мал и ничего не понимают, они ошибаются. Дети понимают абсолютно все. Поэтому многие семейные тайны нам известны.

— Оказывается, вот какие наши дети, — удивляемся мы.

— Еще какие. Расскажу один случай. Сидели две девчонки и спорили, чей папа главнее, крупнее, круче, умнее и сильнее. Одна пришла домой и передала отцу слова второй девочки. А тот и завелся. Мужчины встретились в раздевалке, слово за слово — и чуть не подрались. Благо вовремя разняла их. Я им тогда сказала, что дочки завтра уже помирятся, а ваши отношения испортятся надолго.

Кто изменился: мир или мы?

— А что самое трудное в профессии воспитателя?

— Найти общий язык с родителями.

— Вы сказали, что пришли работать 14 лет назад. А какими были и дети, и родители 14 лет назад и сейчас?

— Дети становятся более капризными. Жестче. Если у родителей нет возможности одеть ребенка получше, остальные будут его дразнить. У одной девочки распухла губа от укуса осы, так она не хотела идти, боялась, что ее засмеют. В таких случаях я делаю вид, что вообще не вижу ее распухшей губы, чтобы дети воспринимали это как норму и не обращали на это внимания, и уж тем более не смеялись.

— А родители изменились?

— Когда я только начинала работать, мне казалось, что люди были более открыты. Сейчас каждый загружен собой, зарабатыванием денег. Отдали ребенка в детский сад, и все. Да и время сейчас такое – деньги решают все. Стали жаднее. Просишь игрушку в сад – нет. Хотя есть и те, кто ничего не жалеет для детсада. Вообще считаю, что родителей надо активнее привлекать к жизни садика, — говорит воспитатель.

Шаг за шагом

За заботами и разговором не заметили, как наступает тихий час – время сна. Мечта взрослых, обыденность для детей.

Фото ИА «24.kg». Тихий час. Одежда малышей аккуратно сложена на стульчиках

В группе «Гномики», пока дети спят, Елена Гармышева не отдыхает.

— В тихий час надо украсить группу, подготовиться к завтрашнему дню, написать план, табель заполнить, фильтры где-то почистить, приубрать участок для прогулок, — говорит она.

Фото ИА «24.kg». Воспитатели и няня одевают детей после тихого часа

— А за непослушание наказываете?

— Нет. Воспитываю. Учу детей, чтобы они делились друг с другом игрушками, помогали, не обижали друг друга.

— А после работы сильно устаете?

— Да, особенно морально. Дети забирают много энергии. Они же постоянно требуют внимания, и его нужно дать каждому, — рассказывает воспитатель.

Фото ИА «24.kg». Маленькие зрители на соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья»

— А какие позитивные моменты в работе случаются?

— Я отучаю их от подгузников, приучаю есть ложкой, самостоятельно одеваться, обуваться и передаю подросших детей в старшие группы. А сама опять беру малышей. И это уже другие дети, другие родители. Любовь тоже дарю уже по-другому. Учусь на своих ошибках. Родители уходят благодарные: привели совсем крох, а забирают самостоятельных ребятишек. Меня это радует.

Взгляд начальника

Зашли мы и к заведующей детским садом Любови Владимировне Фисенко.

— Какое сегодня самое больное место у детских садов?

— Переуплотненность. В нашем учреждении по проекту должно быть 280 детей, а посещают его 530-570. В группе должно быть 15-20, а есть сады, где доходит до 80.

— А есть дефицит кадров?

— В детском саду случайные люди долго не задерживаются. В первую очередь к нам приходят работать мамы со своими детьми, а потом втягиваются и остаются. Но кадровая проблема тоже существует. Молодежь не стремится на такую зарплату.

— А помощь общественных фондов существенна?

— Самая большая помощь общественных объединений — это то, что детские сады до сих пор существуют и даже процветают. Потому что без помощи родителей невозможно выжить.

— А из бюджета на что выделяются деньги?

— В первую очередь на коммунальные услуги, зарплату, дотацию на питание. Если сумма составляет 60 сомов в день, то 30 дают родители, 30 государство. Питание четырехразовое. Молочное постоянно, чай, хлеб, овощное блюдо. Обед из трех блюд: первое, второе, компот, соки, кисель. На полдник кисломолочное, йогурт, печенье. То есть все, что положено деткам, даем. При 60 сомах в день питание рациональное, — говорит заведующая.

— Но я заметил, что хоть каша и очень вкусная, детки едят плохо.

— Вы были в ясельной группе, там дети только адаптируются, а дома многие не готовят кашу, и малышам нужно время, чтобы привыкнуть к новому питанию, — пояснила Любовь Владимировна.

…После пяти часов один за другим появляются родители и забирают своих чад. Этот поток иссякает к половине седьмого. Передав последних малышей мамам, папам, бабушкам и дедушкам, усталые Лина Первушина и Елена Гармышева покидают место работы. Лина идет домой, а Елена — на вторую работу. Ей нужно кормить двоих детей, которых она воспитывает одна. Ведь зарплата здесь маленькая.