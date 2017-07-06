12:02
+35
USD 69.61
EUR 78.95
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане вакцинация паломников завершится к 20 июля

В Кыргызстане продолжается вакцинация паломников против менингита и гриппа, сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, с 27 июня по 5 июля всего по республике привито 94,1 процента паломников, или 4 тысячи 315 человек из 4,58 тысячи.

Прививки ставят по месту регистрации паломников на базе областных центров семейной медицины регионов, в городе Бишкеке — в ЦСМ № 10.

Все прививочные кабинеты обеспечены вакцинами против данных заболеваний, а также расходными материалами. Иммунизация завершится к 20 июля.
Ссылка:
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Иммунизации: почему имамы поддерживают медиков
В парламенте предлагают прописать ответственность за отказ от прививок
Европейская неделя иммунизации пройдет в конце апреля в Кыргызстане
Для участия в хадже-2017 подали заявки 4 тысячи 924 кыргызстанца
ДУМК не будет продлевать срок гарантийных взносов за хадж
Муфтият Кыргызстана раньше срока прекратил прием гарантийных взносов на хадж
ДУМК временно приостановило регистрацию паломников для участия в хадже
ДУМК подвело итоги хаджа-2015
В управлении образования Бишкека заверяют, что никого не заставляют делать прививки
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Дело Текебаева. Между адвокатами и&nbsp;свидетелем Маевским произошла перепалка Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Бизнес
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!