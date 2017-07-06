В Кыргызстане вакцинация паломников завершится к 20 июля

В Кыргызстане продолжается вакцинация паломников против менингита и гриппа, сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, с 27 июня по 5 июля всего по республике привито 94,1 процента паломников, или 4 тысячи 315 человек из 4,58 тысячи.

Прививки ставят по месту регистрации паломников на базе областных центров семейной медицины регионов, в городе Бишкеке — в ЦСМ № 10.

Все прививочные кабинеты обеспечены вакцинами против данных заболеваний, а также расходными материалами. Иммунизация завершится к 20 июля.