Независимый союз журналистов считает миллионные иски против СМИ желанием расправиться со всеми нелояльными информационными изданиями. С таким заявлением сегодня выступила организация.

Отмечается, что в последнее время негосударственным СМИ становится все сложнее исполнять роль четвертой ветви власти. Независимость стоит дорого. Об этом свидетельствуют последние решения судов первой инстанции по многомиллионным искам со стороны генерального прокурора в защиту чести президента, которые в полной мере удовлетворили требования в его пользу.

Вынесены решения взыскать 24 миллиона сомов с сайта Zanoza.kg и его учредителей Нарынбека Идинова и Дины Масловой, а также 3 миллиона сомов — с экс-депутата и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

«Судами проигнорированы неоднократные призывы общественности соблюдать принципы соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда. Это можно расценивать как попытку любыми способами закрыть независимое интернет-издание и лишить его возможности давать общественности альтернативную информацию о происходящем в Кыргызстане перед предстоящими президентскими выборами, поскольку сайт Zanoza.kg не выдержит такого жесткого необоснованного финансового прессинга», — говорится в обращении.

В Независимом союзе журналистов считают, что подобные иски против СМИ и такие скоропалительные судебные решения не только противоречат принципу свободы выражения мнения, заложенному в Конституции, но и вредят обществу, наносят урон имиджу государства как демократической страны, где уважают ценности свободы слова.

Учитывая, что миллионный иск подан также провластной партией СДПК против ИА «24.kg», такие действия выглядят не иначе как желание расправиться со всеми нелояльными информационными изданиями. Независимый союз журналистов

«Независимый союз журналистов, с одной стороны, приветствует решение главы государства об отзыве исков к учреждению «Азаттык медиа». С другой — решения первых инстанций по Zanoza.kg обнажают провалы в проведенной судебной реформе. Мы выражаем надежду на то, что разум и закон возобладают над эмоциями и следующие судебные инстанции примут справедливое и взвешенное решение по отношению к интернет-изданию. СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за свою профессиональную деятельность», — заключают в организации.