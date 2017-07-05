В Кыргызстане журналиста судят за разжигание межрелигиозной розни

В Бишкеке начался судебный процесс над журналистом Зулпукаром Сапановым.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив его в разжигании межрелигиозной розни. Расследованием занимался Госкомитет национальной безопасности. Рассмотрение уголовного дела проходит в Первомайском районном суде.

Зулпукар Сапанов написал книгу «Кыргызы не мусульмане». В ней журналист проанализировал языческое прошлое кыргызов. Он также изучал Коран, Библию, Тору и другие священные книги и задался в книге вопросом, не навязывают ли священнослужители простому народу веру в Аллаха. Однако мнение автора о языческом прошлом народа и сомнения о вере вызвали негодование у религиозных священнослужителей и верующих.

Они написали заявление в правоохранительные органы, после чего Генпрокуратура инициировала уголовное преследование автора книги.

Сам Зулпукар Сапанов сегодня в суде в качестве обоснования своей позиции, описанной в книге, напомнил выступление президента страны Алмазбека Атамбаева в 2014 году.

«Вместо того чтобы надевать народную одежду, наши женщины носят закрытые, арабские вещи — паранджу, хиджаб и прочее. Мы должны сохранять свои традиции, свою культуру. Тот, кто теряет свои традиции и язык, тот теряет свое государство», — процитировал главу государства подсудимый.

Председательствует в суде Марат Сыдыков.