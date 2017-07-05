Дело Текебаева. Свидетель обвинения не явился в суд, потому что боится давления

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты обвиняемых выступают против дачи показаний вдовой Таланта Маматкеримова.

Напомним, Талант Маматкеримов расценивается следствием, как посредник между Текебаевым-Чотоновым и Маевским-Модиным. По версии следствия, он передавал первый транш миллионной взятки размером $300 тысяч от Леонида Маевского Омурбеку Текебаеву.

Талант Маматкеримов ранее скончался. Гособвинение предложило заслушать его вдову в качестве свидетеля. Во время следствия она также давала показания.

«Мы не можем принимать ее показания. Ее муж должен был проходить фигурантом по данному уголовному делу, но скончался. УПК запрещает близким родственникам свидетельствовать», — напомнила участникам судебного заседания юрист Чинара Джакупбекова.

Еще один свидетель со стороны гособвинения — бывший в 2010 году статс-секретарем ФУГИ Суеркул Бакиров - отказался явиться на процесс. В своей объяснительной на имя председательствующего Айбека Эрниса уулу он заявил, что опасается давления. Суеркул Бакиров также отметил, что подтверждает данные следствию свои показания.

Сейчас в суде зачитывают показания вдовы Маматкеримова и Бакирова.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.