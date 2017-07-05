16:32
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Дело Текебаева. Свидетель обвинения не явился в суд, потому что боится давления

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты обвиняемых выступают против дачи показаний вдовой Таланта Маматкеримова.

Напомним, Талант Маматкеримов расценивается следствием, как посредник между Текебаевым-Чотоновым и Маевским-Модиным. По версии следствия, он передавал первый транш миллионной взятки размером $300 тысяч от Леонида Маевского Омурбеку Текебаеву.

Талант Маматкеримов ранее скончался. Гособвинение предложило заслушать его вдову в качестве свидетеля. Во время следствия она также давала показания.

«Мы не можем принимать ее показания. Ее муж должен был проходить фигурантом по данному уголовному делу, но скончался. УПК запрещает близким родственникам свидетельствовать», — напомнила участникам судебного заседания юрист Чинара Джакупбекова.

Еще один свидетель со стороны гособвинения — бывший в 2010 году статс-секретарем ФУГИ Суеркул Бакиров - отказался явиться на процесс. В своей объяснительной на имя председательствующего Айбека Эрниса уулу он заявил, что опасается давления. Суеркул Бакиров также отметил, что подтверждает данные следствию свои показания.

Сейчас в суде зачитывают показания вдовы Маматкеримова и Бакирова.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 814
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане журналиста судят за разжигание межрелигиозной розни
Дело Текебаева. Адвокаты вновь заявляют отвод судье
Дело Текебаева. Еще один свидетель обвинения ничего не слышал о $1 миллионе
Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых требуют обеспечить явку свидетелей
Дело Текебаева. Кубатбек Байболов возмущен враньем одного из свидетелей
Дело Текебаева. Сотрудник ФУГИ не помнит, кто претендовал на место главы MegaCom
Мэрия Бишкека не предоставила суду документы по реконструкции Душанбинки
Директору профлицея грозит штраф в 400 тысяч сомов
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Все-таки Алексей Модин ждал назначения в MegaCom
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Бизнес
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017