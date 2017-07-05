Дело Текебаева. Еще один свидетель обвинения ничего не слышал о $1 миллионе

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей обвинения. Для дачи показаний приглашен сотрудник компании «Нур Телеком» Дмитрий Жуков.

По его словам, он давно знает Алексея Модина и работал с ним с 2009 года в компании Sky Mobile. В 2010 году он вместе с Модиным перешел в «Нур Телеком» .

«Потом он мне и Максиму Сидоренко в том же 2010 году предложил перейти на работу в MegaCom. Но кем он (Алексей Модин) туда должен был идти - не знаю. Я последний раз видел Модина в 2010 году - в августе или сентябре, не помню. С Модиным с тех пор не встречался», — сказал Дмитрий Жуков.

Он добавил, что подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова не знает, о взятке в размере $1 миллиона ничего не слышал.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.