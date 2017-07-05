16:31
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Общество

Дело Текебаева. Еще один свидетель обвинения ничего не слышал о $1 миллионе

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей обвинения. Для дачи показаний приглашен сотрудник компании «Нур Телеком» Дмитрий Жуков.

По его словам, он давно знает Алексея Модина и работал с ним с 2009 года в компании Sky Mobile. В 2010 году он вместе с Модиным перешел в «Нур Телеком» .

«Потом он мне и Максиму Сидоренко в том же 2010 году предложил перейти на работу в MegaCom. Но кем он (Алексей Модин) туда должен был идти - не знаю. Я последний раз видел Модина в 2010 году - в августе или сентябре, не помню. С Модиным с тех пор не встречался», — сказал Дмитрий Жуков.

Он добавил, что подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова не знает, о взятке в размере $1 миллиона ничего не слышал.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1129
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане журналиста судят за разжигание межрелигиозной розни
Дело Текебаева. Адвокаты вновь заявляют отвод судье
Дело Текебаева. Свидетель обвинения не явился в суд, потому что боится давления
Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых требуют обеспечить явку свидетелей
Дело Текебаева. Кубатбек Байболов возмущен враньем одного из свидетелей
Дело Текебаева. Сотрудник ФУГИ не помнит, кто претендовал на место главы MegaCom
Мэрия Бишкека не предоставила суду документы по реконструкции Душанбинки
Директору профлицея грозит штраф в 400 тысяч сомов
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Все-таки Алексей Модин ждал назначения в MegaCom
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не&nbsp;слышал о&nbsp;$1&nbsp;миллионе Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов говорит, что ничего не слышал о $1 миллионе
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Бизнес
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017