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Общество

Дело Текебаева. Все-таки Алексей Модин ждал назначения в MegaCom

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допрашивают очередного свидетеля обвинения — коммерческого директора компании «Нур Телеком» Максима Сидоренко.

По его словам, он работал с Алексеем Модиным еще в компании Sky Mobile. Алексей Модин позже пригласил работать в MegaCom Максима Сидоренко.

«Он знал, что пойдет в MegaCom, займет там пост, и собирал команду. Но о том, кто его интересы лоббирует или о каких-либо договоренностях, встречах, я не знаю», — сказал свидетель.

Его допрос длился 10 минут. Процесс продолжится завтра.
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