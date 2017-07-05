Дело Текебаева. Сотрудник ФУГИ не помнит, кто претендовал на место главы MegaCom

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей обвинения.

Сегодня на процесс вызван Илья Черный. Он занимает должность директора департамента Евразийской экономической комиссии. До мая 2012 Черный работал в Фонде по управлению госимуществом, имевшем ранее статус министерства. Он заведовал комитетом по управлению национализированными объектами.

Свидетель заявил, что ему ничего неизвестно о намерении российских бизнесменов — Леонида Маевского и Алексея Модина — приобрести пакет MegaCom за $1 миллион с помощью, как указывает следствие, подсудимых Чотонова и Текебаева.

«Я даже не помню имен людей, рекомендованных в состав совета директоров компании. Лично мне министр никаких поручений не давал», — сказал Илья Черный.

Он добавил, что все действия ведомство производило, чтобы исполнить декрет временного правительства о национализации объекта.

«Члены временного правительства постоянно требовали, чтобы мы как можно быстрее перевели национализированные объекты в частную собственность», — отметил Илья Черный.

Илья Черный не подтвердил, что в списке фамилий потенциальных претендентов на пост руководителя сотовой компании значился Алексей Модин.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.