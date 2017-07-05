В Кыргызстане 5—6 июля ожидаются ливневые дожди, а 7–9 — аномальная жара, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

По его данным, в связи с ливнями ожидается подъем уровня воды в реках. В горной местности возможны оползни.

В большинстве областей республики 7—9 июля температура воздуха будет выше нормы на 6–8 градусов по Цельсию.

В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура воздуха ночью — 20–25 градусов тепла, днем — 37–42. В Иссык-Кульской области ночью ожидается 15–20 градусов, а днем — 30–35. В Нарынской области ночью — 10–15 градусов тепла, днем — 32–39 градусов.

«В такую погоду, — напоминает МЧС, — не следует долго находиться под солнцем, чтобы избежать ожогов и солнечного удара».