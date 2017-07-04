В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания глава MegaCom Азат Базуркулов. В 2010 году он был внешним управляющим ЗАО «Альфа Телеком».

Юристы не могут понять, когда же свидетель говорил правду - во время следствия, на суде или журналистам, поскольку Азат Базуркулов путается в показаниях.

В частности, отвечая адвокату Искену Афиджанову, свидетель обвинения не смог объяснить, почему в своем интервью в декабре 2016 года журналистам Азат Базаркулов говорил, что никогда не встречался с Текебаевым. А потом заявил, что встречался с ним летом в 2010 году.

Сегодня во время допроса Азата Базуркулова из зала суда председательствующий вывел одного из сторонников подсудимых. За нарушение порядка.