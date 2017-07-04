Дело Текебаева. Адвокаты заявили отвод обвинителям

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня их адвокаты заявили отвод одному из представителей гособвинения.

По словам юристов Чолпон Джакупбековой и Каната Хасанова, прокурор Жахонгир Ботобаев все время мешает Омурбеку Текебаеву задавать вопросы свидетелю обвинения.

Жахонгир Ботобаев, который сегодня вступил в процесс в качестве обвинителя впервые, также, не смущаясь, подсказывает свидетелю обвинения Азату Базаркулову, что говорить. Председательствующий Айбек Эрнис уулу никак не реагирует на эти грубейшие процессуальные нарушения.

Подсудимый пытается выяснить, как, когда и при каких обстоятельствах Талант Маматкеримов сообщил Азату Базаркулову, что Текебаев и Чотонов получили за продвижение сделки по MegaCom $1 миллион.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об отводе гособвинителя.