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Общество

Дело Текебаева. Азат Базаркулов не знает, кто и кому передавал $1 миллион

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допрашивают главу компании MegaCom Азата Базаркулова. В 2010 он был внешним управляющим ЗАО «Альфа Телеком».

По словам свидетеля со стороны обвинения, ему было известно, что в 2010 году одна из российских компаний — «Пэнвел Групп» - была заинтересована в приобретении контрольного пакета акций MegaCom. Позже он встречался с Талантом Маматкеримовым, который назвался родственником Дуйшенкула Чотонова и рассказал, что купить активы сотовой компании хотят россияне.

«Но я не знаю, кто именно. Маматкеримов не сказал. А про миллион я узнал из интервью Омурбека Абдырахманова в 2011 году. С Алексеем Модиным я встречался в июле или в конце августа, точно не помню. Это я признаю», — сказал Азат Базаркулов.

Омурбек Текебаев заявил, что свидетель Азат Базаркулов путает даты. По его данным, Алексей Модин в названные даты был в Москве.

«Вы говорите, что это не имеет значения. Но это имеет значение. Вы не должны врать», — напомнил Омурбек Текебаев.

Стоит отметить, что 14 декабря 2016 года глава MegaCom Азат Базаркулов провел в Бишкеке пресс-конференцию. Тогда он заявил, что готов поклясться на Коране и Библии, что Омурбек Текебаев не имеет никакого отношения к сотовой компании.  

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции и содержатся в СИЗО ГКНБ.
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